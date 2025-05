Pedullà: “Il Napoli migliora l’offerta per David. E la Juve…”

La corsa a Jonathan David si anima e continua a vedere il Napoli in vantaggio sulle altre formazioni. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società partenopea sta insistendo e sta facendo il possibile per portare in Campania il centravanti canadese destinato all’addio al Lille: “Il Napoli migliora l’offerta (già la più alta) per anticipare il summit con la Juventus e l’irruzione di altri concorrenti. Previsti nuovi contatti. Gli agenti di David non hanno ancora fissato l’incontro con la Juve”.

L’indicazione è chiara su ciò che sta accadendo intorno al centravanti: il Napoli spinge per chiudere l’ingaggio di Jonathan David al più presto per evitare colpi di scena.