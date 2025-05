Playoff Serie C, Pescara e Ternana si contenderanno la Serie B

Questa sera si sono giocate le semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Dopo l’1-4 dell’andata, il Pescara pareggia all’Adriatico per 1-1 contro l’Audace Cerignola e stacca il pass per la finale. All’ultimo atto della competizione affronterà la Ternana che, sfrutta al meglio il fattore casa contro il Vicenza di Vecchi: rotondo 3-1 dopo lo 0-0 del Menti.