Serie B, domani l’andata della finale playoff

L’ora della verità è giunta. Cremonese e Spezia sono pronte a giocarsi il primo atto della finale playoff di Serie B. Dopo un’annata da prime antagoniste al secondo posto poi guadagnato dal Pisa, hanno superato le semifinali con Juve Stabia e Catanzaro contendendosi ora l’ultimo posto disponibile in Serie A dopo le promozioni già raggiunte da Sassuolo e Pisa.

Serie B, l’andata allo Zini

Una sfida quella dello Zini che vede gli uomini di Stroppa partire con un leggero favore del pronostico. In questa stagione i due club si sono già affrontati due volte prima allo Zini. Con il match terminato 1-1 alla 5^ giornata e poi al Picco con il crollo dei liguri per 2-3 e la vittoria dei grigiorossi prima avanti per 0-3 e poi quasi rimontati dalle reti di Francesco Pio Esposito e Lapadula nel finale. Un match che metterà davanti due veri e propri colossi della categoria. Per una prima finale che potrebbe già indirizzare la promozione con Cremonese e Spezia alla ricerca di un successo per fare un passo avanti verso la Serie A.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-4-3): Fulignati; Folino, Ceccherini, Ravanelli; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Azzi; Johnsen, Vazquez, Vandeputte. All. Stroppa

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Esposito S., Bandinelli, Aurelio; Esposito P., Di Serio. All. D’Angelo