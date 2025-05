Serie B, finale Playoff: Spezia a secco di vittorie contro la Cremonese da 5 anni

Si avvicina l’andata delle due sfide che decreteranno la terza squadra di Serie B che conquisterà la promozione in massima serie. Giovedì sera si giocherà l’andata delle finali Playoff della serie cadetta: in campo Cremonese e Spezia, in questo primo round al Giovanni Zini. Fischio d’inizio alle ore 20,30, gara di ritorno domenica sera alla stessa ora.

Leggermente avvantaggiato, in questa doppia sfida, lo Spezia di D’Angelo. Questo perché, in caso di parità in entrambe le sfide, si terrà conto della classifica della regular season e proprio i liguri sono finiti davanti ai lombardi (terzo posto contro quarto posto).

Per quanto riguarda il turno precedente, la Cremonese è riuscita a rimontare la sconfitta di Castellammare contro la Juve Stabia (2-1), vincendo nettamente contro le Vespe tra le mura amiche. Per il 3-0 dei grigiorossi sono state decisive le reti di Castagnetti, Johnsen e Vandeputte. Lo Spezia, invece, ha superato il Catanzaro, vincendo sia in Calabria (2-0) che al Picco (2-1).

Guardando i precedenti recenti è molto interessante constatare il fatto che lo Spezia non riesca a battere la Cremonese dal febbraio del 2020. Oltre cinque anni di astinenza, i quali potrebbero proseguire. A partire leggermente favoriti sono i ragazzi di Stroppa: su Planetwin365, il successo della Cremonese è proposto a 2,35; su Betclic 2,38 e su WilliamHill 2,39.

Molto interessante la quota della giocata “Parziale-finale X/1”: su Planetwin365 si parla di 6 volte la posta; mentre su Betclic 5,90 e su Unibet 5,80. Altrettanto allettante la quota della giocata “Over 1,5 Casa”, ipotizzando che la Cremonese possa realizzare almeno due reti durante i 90 minuti di gioco: si parla di 2,15 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 2,18 e su WilliamHill 2,19.

Un risultato esatto da considerare è il 2-1 in favore della Cremonese: su Planetwin365 la quota è di 9,75; mentre su Unibet la giocata è a 6,75 e su WilliamHill 9,20. In alternativa si può tenere in conto la giocata “Handicap X (1)”: su Planetwin365 la quota è di 4; come su Betclic e WilliamHill. Segnaliamo anche la quota dell’Over 2,5 finale, ipotizzando che la gara possa vedere realizzate almeno tre reti totali: su Planetwin365 la giocata è a 1,85; su Betclic 1,83 e su Unibet 1,81.