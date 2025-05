Sinner, bomba al Roland Garros: la dedica è da brividi

Esordio positivo, ma tutt’altro che banale, per Jannik Sinner al Roland Garros 2025. Il numero uno del mondo ha battuto in tre set il francese Arthur Rinderknech, ma non senza regalare al pubblico del Philippe Chatrier un finale ad alta tensione.

Dopo due set vinti con buona autorità, Sinner si è trovato sotto 0-4 nel terzo, complicando improvvisamente una partita che sembrava già indirizzata. Tuttavia, da grande campione qual è, ha saputo tenere i nervi saldi e ribaltare l’inerzia dell’incontro. Il game fondamentale è stato il quinto – ha raccontato nel post partita – perché se non fossi riuscito a ottenere il break, da 0-5 sarebbe stata dura, se non impossibile, rientrare. Invece ho colto l’occasione e da lì è cambiato tutto.

Un mix di concentrazione, mentalità vincente e freddezza, che ha permesso a Sinner di chiudere il match senza dover ricorrere al quarto set. Fondamentale anche il supporto del pubblico, che pur tifando per il proprio connazionale si è mostrato corretto nei confronti del campione italiano. So che facevate il tifo per Rinderknech ed è giusto che fosse così – ha detto Jannik rivolgendosi ai tifosi – ma siete stati rispettosi e lo apprezzo molto. Ora lo attende un nuovo confronto con un altro idolo di casa, Richard Gasquet, e chissà che anche in quell’occasione non sia presente il suo grande amico Gigio.

Donnarumma non trattiene l’emozione, Sinner: “E’ il miglior portiere”

A rendere ancora più speciale la serata parigina di Jannik Sinner infatti, è stata la presenza di un ospite d’eccezione nel suo box: Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain, ex del Milan tifato da Sinner, è da tempo legato da un rapporto di amicizia con il campione altoatesino e non ha voluto mancare al suo debutto al Roland Garros. Il pubblico lo ha notato subito, accomodato vicino al team di Sinner, e al termine del match è arrivato anche un sentito ringraziamento da parte del tennista. Intervistato sul campo, il ragazzo di San Candido ha omaggiato l’amico: “Ho avuto un ospite speciale nel mio angolo, è il miglior portiere che abbiate mai visto da queste parti”.

Parole che hanno scatenato l’applauso della folla e strappato un sorriso a Donnarumma, evidentemente emozionato dalla dedica del suo amico. Il legame tra i due non è una novità. Entrambi cresciuti con la maglia del Milan nel cuore, si sono spesso sostenuti a vicenda in momenti chiave delle rispettive carriere. La presenza di Gigio a Parigi, proprio nella “sua” città, ha rappresentato un bel segnale di vicinanza e stima reciproca. In un ambiente non sempre facile per gli italiani, come quello francese, l’abbraccio simbolico tra due campioni in discipline diverse ha reso ancora più significativo il debutto vincente di Sinner.