Tolosa, Damien Comolli dice addio: lo aspetta la Juventus

Il Tolosa cambia pagina: come rivelato da Giovanni Albanese, il presidente Damien Comolli ha ufficializzato la sua decisione di lasciare l’incarico dopo il suo arrivo nel 2020 con il club francese promosso in Ligue 1 nel 2022 e con la vittoria della Coupe de France un anno più tardi. Dopo diverse esperienze manageriali in Inghilterra e in Francia al Saint-Etienne, Comolli entrerà a far parte dei quadri dirigenziali della Juventus, con la dirigenza bianconera pronto a un vero e proprio restyling societario.