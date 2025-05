Ultim’ora Zanardi, novità sulle sue condizioni: cosa sappiamo

La storia di Alex Zanardi si divide in due capitoli tragici, ma anche straordinari, che hanno segnato la sua vita e quella di un intero Paese.

Il primo risale al 15 settembre 2001, quando sul circuito del Lausitzring, in Germania, durante una gara di Champ Car, Zanardi perse il controllo della vettura al rientro in pista e fu centrato da Alex Tagliani. L’impatto fu devastante: l’italiano perse entrambe le gambe e fu sottoposto a numerosi interventi per sopravvivere. Da quel momento, Alex si è trasformato in un’icona dello sport paralimpico, vincendo medaglie ai Giochi di Londra e Rio de Janeiro, e ispirando migliaia di persone.

Il secondo, drammatico capitolo si è aperto il 19 giugno 2020, durante una staffetta in handbike a Pienza, in Toscana. Zanardi, partecipando all’iniziativa Obiettivo Tricolore, perse il controllo del mezzo e andò a sbattere contro un camion. L’incidente fu gravissimo: fratture al cranio e al volto, un quadro clinico devastante, coma farmacologico, operazioni neurochirurgiche in serie. Ancora una volta, la vita di Alex sembrava appesa a un filo. Ma anche stavolta non si è arreso.

Come sta Alex Zanardi, il medico: “Sta correndo la gara più importante”

Le condizioni attuali di Alex Zanardi, a quasi cinque anni dall’incidente in handbike, restano avvolte da un rispettoso riserbo. La sua famiglia – la moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò – ha scelto sin da subito la strada della discrezione, condividendo solo sporadicamente aggiornamenti. Quel che è certo è che Zanardi continua un lungo e complesso percorso riabilitativo, con momenti di fragilità ma anche segnali di resilienza, forza e presenza. Dopo mesi di ricovero in strutture d’eccellenza – tra cui il San Raffaele di Milano, Villa Beretta, Padova, e infine Vicenza – è tornato nella sua abitazione a Noventa Padovana. Tuttavia, anche il suo ritorno a casa è stato funestato: un incendio nella villa, causato da un guasto all’impianto fotovoltaico, ha costretto Alex a un ulteriore ricovero. Stabilizzato e monitorato, ha poi ripreso le terapie, anche presso il Centro Iperbarico di Ravenna, dove ha seguito cicli intensi di fisioterapia iperbarica, sempre assistito da un’équipe medica e familiare d’eccellenza.

Nonostante la sua assenza pubblica, Zanardi continua a ispirare. Lo ha fatto attraverso il progetto Obiettivo3, portato avanti oggi da Daniela, e lo ha fatto idealmente alle Paralimpiadi di Parigi 2024, dove l’atleta Ana Maria Vitelaru ha corso con la sua handbike, dedicandogli la medaglia di bronzo. Un gesto veramente commovente che testimonia quanto viva ancora sia la sua influenza nel mondo dello sport. Dal canto suo, il medico Claudio Costa, che lo ha seguito fin dai tempi della Formula 1, ha dichiarato: “Sta correndo la gara più importante della sua vita. Solo un corpo forte come il suo può resistere in queste condizioni”.