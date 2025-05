ESCLUSIVA SI Lazio, ecco quando ci sarà l’incontro con Baroni per la risoluzione. E sullo sfondo…

Nuovi aggiornamenti esclusiva sul futuro di Marco Baroni: secondo quanto raccolto in esclusiva da Gianluigi Longari, domani ci sarà un incontro con la Lazio per la risoluzione del contratto. Il Torino è sempre una pista da seguire per lui.