Ginnastica Artistica, Manila Esposito si conferma campionessa europea all around individuale

Nuovo successo per Manila Esposito, che non fallisce l’appuntamento con la gioia personale. Per il secondo anno consecutivo conquista il titolo europeo assoluto. Dopo il trionfo a Rimini, la 18enne napoletana vince l’oro all around agli Europei di Lipsia, in Germania. E’ la prima volta nella storia che un’italiana vince due Europei consecutivamente.

Successo schiacciante per Esposito, che ha totalizzato 54965 punti nel concorso a 24, precedendo la spagnola Alba Patisco e la rumena Ana Barbosu.