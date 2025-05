Pedullà: “La Lazio spinge per Sarri, ma…”

Maurizio Sarri è per la Lazio il primissimo candidato per la panchina. Dopo la decisione di separarsi da Baroni, Claudio Lotito e Angelo Fabiani hanno scelto di puntare sul cavallo di ritorno. La Lazio spinge da due giorni per riportare il tecnico toscano, ma fin qui nessun vertice fissato. Su Sarri, però, c’è anche il serio interessamento dell’Atalanta che cerca un tecnico per sostituire Gian Piero Gasperini. Presto seguiranno aggiornamenti.

Mentre Marco Baroni, ormai fuori dalla Lazio, è la prima idea del Torino per la panchina in sostituzione del partente Paolo Vanoli.