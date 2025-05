Napoli, avanti con Conte: c’è l’annuncio di ADL

Antonio Conte e il Napoli, la storia continua. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è arrivato anche l’annuncio di Aurelio De Laurentiis, che attraverso un tweet ha pubblicato la prosecuzione del rapporto con il tecnico salentino: “AVANTI TUTTA. PIU’ FORTI DI PRIMA!”, ha scritto De Laurentiis.



I giorni di riflessione e le ore decisive

Dopo qualche giorno di riflessione, dunque, Conte ha ricevuto le necessarie garanzie dalla proprietà partenopea e si è deciso di comune accordo per proseguire insieme. D’altronde qualche ora fa, nell’incontro decisivo con il presidente De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiavelli e il direttore sportivo Manna, era appunto emersa la reciproca volontà di continuare il rapporto.

Il Napoli sarà particolarmente attivo sul mercato ed è pronto a farsi valere per rinforzare l’assetto e puntare con decisione a essere competitivo sia per confermarsi in campionato (anche se non sarà facile) sia in Champions League.

L’annuncio social del Napoli