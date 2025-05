Pedullà: “Diego Coppola, scatto forte del Brighton. I dettagli”

Aggiornamento di mercato da parte di Alfredo Pedullà: “Diego Coppola è reduce da una buonissima stagione con il Verona, difensore centrale classe 2003 (compirà 22 anni a dicembre), qualità indiscutibili. Nelle ultime settimane Coppola è stato accostato a tanti, troppi, club (soprattutto italiani). In realtà le sirene maggiori arrivano dalla Premier e probabilmente il suo futuro sarà lì con il Brighton che ha mosso passi importanti. Uno scatto forte con una valutazione di circa 10 milioni più bonus. Non siamo in chiusura, ma la trattativa è concreta. C’è stata una manifestazione di interesse anche dell’Aston Villa, ma il Brighton spinge…”