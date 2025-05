Pedullà: “Gasperini, l’incontro positivo con la Roma. E quelle voci sulla Juventus”

Alfredo Pedullà su Gian Piero Gasperini: “Gian Piero Gasperini ha incontrato la Roma, è stato un summit positivo, si è parlato di tutto e anche delle eventuali evoluzioni sul mercato. Partendo dal presupposto che gli aspetti economici relativi al contratto erano stati toccati (base da 5-6 milioni a stagione più bonus). Sono stati sfiorati i temi legati al mercato, c’è grande ottimismo, Gasperini comunicherà la decisione all’Atalanta e poi si passerà agli aspetti formali. Nel pomeriggio avevamo commentato le voci, circolate dagli giornata di ieri relative a un inserimento della Juventus. E avevamo raccontato che non ci risultavano contatti fino a 6-7 ore fa, prima del “terremoto” in corso all’interno del club bianconero con un nuovo management e quasi azzeramento, con l’avvento di Cobolli e Tognozzi più un nuovo ruolo per Chiellini. Fino a quel momento tutto taceva sul fronte Gasperini-Juve, ma in ogni caso da questo momento in poi farebbe bene la Roma ad accelerare”.