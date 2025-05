Pedullà: “Napoli può chiudere per David, ma attende…”

Il Napoli resta fortemente interessato a Jonathan David e potrebbe chiudere l’operazione in qualsiasi momento. Tuttavia, il club azzurro ha deciso di prendersi una pausa di 36-48 ore per attendere l’esito del vertice con Antonio Conte, da cui potrebbero emergere indicazioni tecniche diverse e priorità da ricalibrare.

Tra i possibili scenari, anche la necessità di affiancare a un attaccante come Lukaku – primo vero obiettivo in attacco – un profilo con caratteristiche diverse, magari un vice-Lukaku. In questo senso restano in lista sia Bonny, che piace anche all’Inter, sia Lorenzo Lucca, autore di una buona stagione con l’Udinese.

Solo dopo aver chiarito la strategia con Conte, il Napoli tornerà con decisione su uno o due esterni offensivi di alto livello, ritenuti fondamentali per il nuovo progetto tecnico.

Per David, intanto, restano vive anche le attenzioni di altre due big italiane: Juventus e Inter. I bianconeri monitorano con interesse l’evolversi della situazione, mentre i nerazzurri si sono limitati fin qui a prendere atto delle alte richieste economiche, senza affondare il colpo.