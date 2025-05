PSG, Vitinha: “Non sempre vince la squadra con maggior esperienza. Donnarumma? Penso che…”

Vitinha ha parlato in una intervista alla Gazzetta dello Sport: “L’esperienza sarà un fattore chiave della finale di Champions? Non credo, anche se siamo una squadra più giovane, siamo riusciti ad arrivare in finale. E non è scritto da nessuna parte che sia sempre la squadra con più esperienza che vince la Champions. L’Inter è una grande squadra, sarà una partita difficile, ma siamo pronti. Pallone d’Oro? Dembélé lo meriterebbe già adesso. Ma la stagione non è ancora finita e spero che la finale di Champions lo aiuti a imporsi. Ad essere sincero penso che la chiave di questa stagione stia nel fatto che sia nata una vera squadra, con un vero leader come Luis Enrique. E tra i giocatori, Dembélé spicca per le sue qualità”.

Il PSG è migliore di quello dell’anno scorso?

“Sì, siamo più squadra, più un collettivo. Non è stato facile, perché all’inizio facevamo fatica a fare gol. Ci mancava solo quello. Quando ci siamo sbloccati però abbiamo preso fiducia, guadagnando più certezze nel nostro gioco, e abbiamo fatto il salto di qualità”. Sarà una partita particolare per Donnarumma.

“Gigio è stato uno dei protagonisti della nostra stagione. Ci ha salvati varie volte, contro Arsenal, Aston Villa e Liverpool. Quando gioca così è il miglior portiere al mondo. È un piacere e un privilegio giocare con lui”. Inter, la corsa in Champions League e il PSG: Inzaghi, “Due finali sono il frutto del nostro lavoro” “Siamo molto soddisfatti”: queste le prime parole di Simone Inzaghi allenatore dell’Inter ai microfoni della UEFA nella settimana che porterà alla finale di Champions League contro il PSG a Monaco: “Abbiamo passato anni fantastici e due finali di Champions League sono il frutto del nostro lavoro, una ricompensa per il sacrificio di tutti. Condividiamo tutti questo traguardo: i giocatori, la società nel suo complesso e, naturalmente, i nostri fantastici tifosi”. Sconfitta del 2023 a Istanbul? “Ricordiamo quella finale come se fosse ieri, contro una squadra molto forte come il Manchester City. Nel complesso, forse meritavamo almeno di arrivare ai supplementari. Quell’esperienza è stata importante: la nostra prestazione in una partita di così alto livello ci ha aiutato a capire di cosa siamo capaci. Siamo chiaramente una squadra diversa da quattro anni fa, quando sono arrivato. Siamo migliorati tutti e questo è dovuto principalmente ai giocatori, che hanno messo un impegno incredibile in ogni allenamento. Siamo una squadra un po’ più anziana, il che aiuta molto nei momenti chiave delle partite importanti. Lo abbiamo visto di recente”.