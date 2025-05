Roma, Dovbyk: “Potevo fare di più, ma ho sempre dato il massimo”

Artem Dovbyk, attaccante della Roma, è stato intervistato nel corso del quinto episodio della rubrica “A casa dei campioni” per Idealista/news: “Tutto si è rivelato come me lo immaginavo: città e club. Sicuramente mi ha colpito la bellezza di Roma e la passione che si respira intorno alla squadra”.

Le parole di Dovbyk

Hai già una zona preferita della città?

“La città è meravigliosa e il centro storico è da mozzare il fiato. Forse la parte che mi piace di più e dove sono stato più spesso è lo Stadio Olimpico”.

Qual è il ricordo a cui sei più legato di questa annata?

“La prima partita in casa contro l’Empoli, mi ha colpito in modo impressionante l’ambiente dello stadio, con l’entusiasmo di tutti i tifosi”.

Puoi farci un bilancio della tua prima stagione in giallorosso?

“Per me è positivo, essendo al primo anno in un nuovo ambiente e dove mi sono dovuto adattare. Ma potevo fare di più. Di certo ho dato il massimo per contribuire al bene della squadra”.

Se dovessi scegliere un coinquilino tra i tuoi compagni per condividere una casa, chi sarebbe e perché?

“Ti direi Hummels, sarebbe un ottimo punto di riferimento sia per il calcio, sia per vivere la città. Una cosa che mi ha colpito di lui è che è molto organizzato su tutto”.