Sinner fa festa, sorpresa al Roland Garros: Jannik se la ride

Una notizia inattesa scuote il Roland Garros e regala a Jannik Sinner un sorriso in più sul volto e forse anche sul tabellone.

Non sempre il destino ti avvisa quando ti toglie un peso dalle spalle. A volte basta una sorpresa, una caduta imprevista, per cambiare le carte in tavola. Ed è più o meno quello che è successo poche ore fa a Parigi, dove il caldo rosicchia energie e i colpi di scena non mancano mai.

In un pomeriggio che sembrava procedere senza grandi scossoni, un risultato ha lasciato tutti a bocca aperta, ridisegnando parte del tabellone maschile. E tra quelli che, pur senza dirlo apertamente, hanno accolto la notizia con un certo sollievo c’è senza dubbio Jannik Sinner.

Roland Garros la notizia che fa felice Sinner

Daniil Medvedev, uno dei giocatori più temuti nella parte alta del tabellone, è stato eliminato al quinto set da un sorprendente Cameron Norrie. Il russo, testa di serie numero 11, si è arreso dopo una battaglia lunga e dispendiosa, che lo ha visto uscire sconfitto tra gli applausi del pubblico e lo stupore generale. Perché, anche se Medvedev non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la terra rossa, il suo tennis resta sempre insidioso, soprattutto quando si arriva nelle fasi calde del torneo.

Ed è proprio lì che avrebbe potuto incontrare Sinner: in semifinale, a un passo dalla finale. Sarebbe stato un match tirato, nervoso, difficile da controllare mentalmente. Invece, quel possibile incrocio ora è sparito. E senza ombra di dubbio, si tratta di una svolta importante. Non che il cammino dell’altoatesino sia diventato improvvisamente facile, sia chiaro. Ma togliere un ostacolo così ostico da una semifinale non è dettaglio da poco.

Sinner, reduce dal primo turno vinto con solidità, ha ora davanti un cammino che – sulla carta – sembra gestibile. Al secondo turno deve affrontare Richard Gasquet, veterano e beniamino del pubblico di casa, ma lontano dagli anni migliori. Poi, sempre senza fare troppi calcoli, potrebbe toccare ad Alejandro Davidovich Fokina, giocatore capace di grandi prestazioni ma anche di crolli improvvisi. Gli ottavi lo metterebbero probabilmente di fronte ad Arthur Fils, altro francese, giovane e talentuoso, ma ancora acerbo per certi palcoscenici. E ai quarti, se tutto andasse come previsto, ecco Jack Draper, britannico in ascesa, ma con meno esperienza nei grandi tornei.

Ovviamente, siamo nel campo delle ipotesi. E nel tennis, come nello sport in generale, si vive un punto alla volta, un match alla volta. Però la caduta di Medvedev è un segnale chiaro: questo Roland Garros è aperto, forse più del previsto. E Sinner, che ha dimostrato di avere la testa, il fisico e il tennis per stare al vertice, ha l’occasione di spingersi molto in là. Magari proprio fino in fondo.