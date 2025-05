Udinese, Runjaic: “Ho un anno di contratto. Non ho intenzione di andare via”

Nonostante il valzer di panchine in Serie A, l’Udinese potrebbe ripartire da Kosta Runjaic: l’allenatore ha lasciato una lunga intervista ai microfoni dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Ho ancora un anno di contratto e non ho intenzione di andare via. Nel complesso, e guardandola con obiettività, possiamo essere soddisfatti della stagione. Abbiamo mantenuto le distanze dalla zona retrocessione per tutto l’anno. Questa era la priorità assoluta. In alcuni momenti ci siamo anche avvicinati allo stile di calcio che ho in mente, difendendo in modo più aggressivo e giocando molto attivamente in attacco con più possesso palla. Ma ci sono state anche settimane in cui io e il mio staff tecnico abbiamo trascorso un po’ più tempo del previsto davanti al computer ad analizzare gli errori”.

Miglior momento stagionale? “Al vertice della A dopo la quarta giornata. Mi è sembrato di vedere un sacco di gente sorridente a Udine quella settimana. Pozzo e Inler? Fin dal primo incontro, ci siamo capiti a livello personale. Altrimenti, probabilmente non sarei diventato allenatore a Udine. Ma lui ha anche tanta esperienza professionale, il che è importante per me: un proprietario che capisce il punto di vista di un allenatore. Per tutta la stagione, Gino Pozzo è stato una persona calma ed equilibrata con cui parlare. Lo apprezzo molto. Gökhan è diventato un partner importante per me. Conosce Udine e l’Udinese come le sue tasche, ed è una persona laboriosa e affidabile. Quando parliamo di calcio, la pensiamo allo stesso modo”.

Nonostante le difficoltà delle ultime settimane in Serie A e una salvezza conquistata anticipatamente, l’allenatore vorrebbe restare in Friuli forte di un contratto in scadenza nel 2026 con l’obiettivo di migliorare l’ultima stagione, soprattutto con l’arrivo della nuova proprietà, un fondo americano che ha rilevato le quote della famiglia Pozzo.