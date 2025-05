Verso Altrove – In ricordo delle vittime dell’Heysel

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA JUVENTUS, GIANLUCA FERRERO

«La tragedia dell’Heysel evoca sgomento in tutti noi ancora oggi, per la scomparsa di 39 persone in un giorno che doveva essere di festa, ed e’ invece diventato un momento di lutto e di terrore. La Juventus, da subito, e’ stata da sempre impegnata affinché’ non si dimentichi. Il nostro ricordo si manifesta concretamente ogni anno, il 29 maggio, ma anche ogni giorno, all’interno del nostro Museo, nel nostro stadio, e da oggi qui, con questo monumento. Non solo: negli anni il Club ha sviluppato un percorso di cultura della non violenza, che passa anche attraverso le nostre strutture, moderne e all’avanguardia. Rivolgiamo un pensiero ai famigliari delle vittime di quel giorno, per i quali la vita e’ stata letteralmente stravolta, e un ricordo affettuoso al Curatore di quest’opera, Luca Beatrice, prematuramente scomparso».