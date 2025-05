Champions, la classifica marcatori: mission impossible per Lautaro? Ecco cosa servirà contro il PSG

Manca soltanto la finale di Champions League e, oltre a capire chi alzerà la coppa dalla grandi orecchie, c’è grande attesa anche per conoscere chi vincerà la classifica marcatori. Lautaro Martinez è ancora in corsa ma servirà una prestazione clamorosa in finale.

13 gol: Guirassy, Borussia Dortmund

13: Raphinha, Barcellona

11: Kane, Bayern

11: Lewandowski, Barcellona

9: Lautaro Martinez, Inter

8: Dembele, PSG

8: Vinicius Junior, Real Madrid

8: Haaland, Manchester City

7: Mbappé, Real Madrid

7: Pavlidis, Benfica

7: David, Lilla

7: Alvarez, Atletico Madrid

6: Gyokeres, Sporting

6: Saka, Arsenal

6: Griezmann, Atl. Madrid

6: Wirtz, Bayer Leverkusen

6: Gimenez, Feyenoord/Milan

5: Olise, Bayern

5: Adeyemi, Borussia Dortmund

5: Rodrygo, Real Madrid

5: Yamal, Barcellona

5: Lookman, Atalanta

4: Havertz, Arsenal

4: De Ketelaere, Atalanta

4: Pulisic, Milan

4: Vlahovic, Juventus

4: Kokcu, Benfica

4: Akturkoglu, Benfica

4: Rogers, Aston Villa

4: Thuram, Inter

4: Calhanoglu, Inter

4: Nuno Mendes, PSG

4: Rice, Arsenal

4: Gittens, Bor. Dortmund

4: Salah, Liverpool

4: Sesko, Lipsia

4: Maeda, Celtic

Intervista ai canali ufficiali dell’Inter, per il centrocampista, Nicolò Barella che in vista della finale contro il PSG ha dichiarato quanto segue. “Oltre alle vittorie, quello che conta è il percorso. E penso che questa società sia tornata dove merita, non grazie a me, che ho solo cercato di aggiungere il mio pezzettino. Il 31 maggio ci sarà la seconda finale in tre anni, vuol dire tanto per noi, è un orgoglio. Cercheremo di cambiare il finale. Sicuramente sono meno istintivo in determinate situazioni, ho limato dei lati del mio carattere grazie al mister e ai compagni che mi hanno aiutato tanto. Posso solo ringraziarli, mi fa piacere che questa cosa si veda anche fuori. Non so se sia il momento migliore della mia carriera, ma sabato cercherò di trovare la mia miglior versione”.