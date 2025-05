Curva Atalanta prende posizione: “Gasperini deve restare”

La curva dell’Atalanta si schiera a favore della permanenza di Gasperini: “A prescindere da tutte le chiacchiere da bar sul Mister e sul suo incontro con altre società, restano alcune domande non risposte: perché si è arrivati a questo punto, quando è stato lui stesso a definire le divergenze ‘superabili’?. È davvero così difficile trovare un punto

d’incontro tra la Società più vincente della nostra storia ed il condottiero che ci ha portato dove noi mai avremmo pensato di arrivare?Senza voler prendere le parti di nessuno e rispettando le scelte di tutti, nel silenzio che circonda la città e la tifoseria scegliamo come sempre di fare sentire la nostra voce”.

“La nostra posizione è chiara: il binomio Gasperini-Società deve continuare per il bene dell’Atalanta e dei suoi tifosi, lo dicono questi 9 anni indimenticabili! Per questo, questa sera ci troveremo per provare, idealmente, a prendere le mani di entrambi e farle stringere in una stretta che ci porti verso nuovi e importanti traguardi. Ritrovo questa sera ore 20.00 in piazza Matteotti! Invitiamo chiunque la pensi come noi ad esserci! GASPERINI DEVE RESTARE!”.