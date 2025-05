Oggi Gasperini parlerà con l’Atalanta: spiegherà che con la #Roma ha raggiunto accordo su ingaggio ma aspetta garanzie tecniche. E che con la Juventus non ha avuto ancora contatti diretti, come raccontato nel pomeriggio di ieri, ma la situazione è in divenire.

Alfredo Pedullà spiega così: “Situazione anche imbarazzante, per via delle foto pubblicate su incontro di ieri: l’Atalanta deve chiudere rapporto con attuale tecnico per pensare a un altro”.