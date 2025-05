Fiorentina, Palladino saluta: De Gea rinnova fino al 2028

Ore di ufficialità in casa Fiorentina, i gigliati infatti hanno annunciato con uno scarno e freddo comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Raffaele Palladino che diventa così ora anche ufficialmente l’ex tecnico della viola. Un rapporto che si chiude nel modo peggiore possibile con Palladino e il suo staff che non hanno neanche ricevuto i classici ringraziamenti di rito.

De Gea rinnova

Non solo l’addio di Palladino, la Fiorentina ha ufficializzato anche il rinnovo di contratto con David De Gea. Lo spagnolo ha rinnovato fino al 2028 con un contratto che avrà una base fissa da 3 milioni che possono aumentare grazie a dei bonus. Superata la concorrenza non solo del Monaco ma anche del Bayern Monaco che nelle ultime ore si era inserito offrendo anche di più dei monegaschi.

Ore caldissime

Ore quindi caldissime le ultime in casa Fiorentina con la dirigenza che tirato definitivamente una linea sul recente passato iniziando però a programmare anche il futuro in casa gigliata. Per una Fiorentina che nei prossimi giorni dovrà sciogliere anche il complicato nodo del futuro della panchina. Per poi concentrarsi su quella che sarà la rosa della prossima stagione.