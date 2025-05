Inter, ag. Lautaro: “Si sente un esempio. Ha sempre detto no per i nerazzurri”

Intervistato da As, l’agente di Lautaro e Hakimi Alejandro Camano, ha parlato dei due giocatori: “Hakimi? La sua partenza dal Madrid è dovuta alla presenza di Carvajal, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Quella competizione ha migliorato Achraf . Non è stato un errore di Zidane. Su Lautaro e la trattativa in passato con l’Atletico: “È stata una trattativa molto serrata, anche se non conosco i dettagli. So che l’Atlético ci ha messo tutto. Ha sempre avuto una predilezione speciale per la Spagna. Se c’è un posto in cui vorrebbe giocare se lasciasse l’Inter, è la Spagna. È competitivo. È il capitano dell’Inter e lo prende come una responsabilità. Si sente un esempio. Gli ho presentato offerte spettacolari per Lautaro e lui ha sempre detto: “No, Inter”. Questo è estremamente importante”.