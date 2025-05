Inter, Barella: “Due finali in tre anni non sono una coincidenza”

Nicolò Barella ripercorre così il percorso nerazzurro in Champions League, nell’intervista rilasciata a The Athletic: “Emotivamente è stato difficile. Grazie ad ‘Ace’, ‘Fratte’ e al resto della squadra, abbiamo fatto qualcosa di memorabile. Quella partita entrerà nella storia della Champions League. Cosa si può imparare da questa esperienza? Beh, ho imparato che non possiamo solo giocare bene. Dobbiamo segnare gol. Scherzi a parte, è stata una grande esperienza, un viaggio meraviglioso da fare. Ci siamo riusciti di nuovo in questa stagione. Due finali in tre anni non sono certo una coincidenza”.