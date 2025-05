Inter, Dimarco: “Dopo la semifinale contro il Barcellona ho pianto”

Alla vigilia della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain il New York Times ha intervistato l’esterno nerazzurro Federico Dimarco: “C’è stata una delusione enorme. Non ce l’aspettavamo ma dopo la vittoria contro il Barcellona onestamente ho pianto, avevo così tante emozioni dentro e non riuscivo ad esprimerle. Mi sono ricordato delle parole di Guardiola di due anni prima quando disse ad Inzaghi di non abbattersi troppo e che sarebbe tornato in finale di Champions League entro pochi anni. Ed è quello che è successo”.