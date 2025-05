Inter, Lautaro Martinez: “Serve la partita perfetta, dobbiamo essere concentrati”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato così in conferenza prima della finale contro il PSG. Queste le sue parole.

Ti manca solo la Champions.

“È vero, mi è toccato vincere titoli importanti, un Mondiale, due Copa America, tante cose con l’Inter. Ringrazio Dio, non penso a quello che mi manca, ma è un obiettivo molto importante per un calciatore. Sono contento e orgoglioso di poter giocare un’altra finale, cercheremo di giocare una partita perfetta”.

Come si vince una finale?

“Facendo la partita perfetta. È una finale, dobbiamo essere concentrati e preparare la partita nella migliore maniera per essere concentrati, riposati e pronti a quello che ci presenterà il PSG”.

Che differenza senti rispetto alle altre finali?

“Affrontarla da capitano è diverso, ma ogni partita la giochiamo per tutto il gruppo. Questa è una finale, e quindi ha un significato speciale. Però l’importante è pensare a fare quello che sappiamo fare. Poi abbiamo un avversario che rispettiamo e a cui però possiamo fare male. Dobbiamo pensare solo in positivo”.

È una possibilità il Pallone d’Oro?

“I premi individuali passano sempre in secondo piano. Non penso al premio, ma non perché non lo voglia vincere: l’obiettivo principale è riportare l’Inter a vincere qualcosa che manca da 15 anni, tornare a essere felici e a fare felici i tifosi dell’Inter”.

Sei più considerato in Italia che in Argentina?

“Gioco in Italia da sette anni, mi vivono ogni giorno da anni. La cosa principale è aiutare l’Inter e i miei compagni a crescere”.

Senti che questa è la stagione della tua consacrazione europea?

“Ho giocato partite importanti, ma cerco di crescere ogni giorno e questo è il mio pensiero, la cosa che mi ha portato a questo livello. Sono felice di questo percorso, della possibilità di giocare questa finale, la seconda in tre anni. Lo meritiamo per il sacrificio che facciamo tutti insieme”.