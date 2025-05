Inter, Marotta: “Dopo Istanbul è iniziato un processo di consapevolezza e maturità”

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è stato intervistato da The Athletic alla vigilia della finale di Champions contro il PSG: “La proprietà deve avere fiducia nel management. Se si ha la loro fiducia, allora bisogna avere due caratteristiche: una è la competenza, l’altra è un’etica del lavoro e una cultura aziendale. Un senso di appartenenza a qualcosa. Questi valori sono assolutamente essenziali. Non sono i soldi a vincere le cose; sono questi aspetti. A partire da Istanbul, è iniziato un processo in cui i giocatori hanno preso consapevolezza del loro valore e questo a sua volta li ha resi abbastanza maturi da giocare sui palcoscenici più grandi, come una seconda finale. Tutti nello sport conoscono questa sensazione. Bisogna convivere con le gioie e le amarezze”.