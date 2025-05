Milan, Longari: “Assalto dell’Al Hilal a Theo”

Theo Hernandez e il Milan, una storia forse destinati a vedere scorrere i titoli di coda. Il terzino sinistro ex Real Madrid non ha ancora rinnovato il suo contratto e con il calciomercato che incombe potrebbe essere questione di settimane prima di vederlo salutare la maglia rossonera. Se a gennaio si dice fosse stato il Como a tentare il Milan con una mega offerta per l’esterno francese, ora c’è l’Arabia Saudita al seguito del calciatore transalpino.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari sembra confermatissimo l’assalto dell’Al Hilal (club che ha nel mirino anche Simone Inzaghi), a Theo Hernandez. Il club saudita avrebbe già formulato una prima proposta ai rossoneri per acquisire il cartellino del giocatore e portarlo quindi in Saudi Pro League. La formazione saudita, che lo scorso anno ha vinto il campionato, vuole rinforzarsi con colpi di altissimo livello e magari dare a Simone Inzaghi una squadra in grado di riproporre i grandi risultati ottenuti sotto la guida di Jorge Jesus.

Presto è attesa la risposta del Milan e poi la palla passerà a Theo Hernandez e il suo entourage per capire se si potrà o meno portare a termine questa operazione.