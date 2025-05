Pedullà: “Lazio-Sarri: la trattativa prosegue, ma serve ancora pazienza”

La Lazio continua a spingere forte per Maurizio Sarri, ma servirà ancora un po’ di pazienza prima di arrivare a una decisione definitiva. Dopo un primo incontro avvenuto in un ristorante della zona Parioli con l’entourage dell’allenatore, la riunione è proseguita a casa del presidente Lotito fino a tarda notte.

Il club biancoceleste ha fretta di chiudere, mentre Sarri vuole riflettere con attenzione per evitare di ripetere gli errori del passato, soprattutto quelli legati al mercato, che in passato si sono trasformati in fraintendimenti e accuse. Roma è una piazza complessa anche sul piano mediatico, dove gli schieramenti precostituiti possono facilmente trasformare il positivo in negativo.

La situazione Lazio-Sarri

Premesso ciò, l’intesa sull’ingaggio sembra alla portata: le distanze sono minime, ma al momento non esiste ancora un accordo definitivo. La prossima stagione si preannuncia particolarmente difficile: puntare alla qualificazione in Champions League sarà come scalare lo Zoncolan, vista la crescita prevista di molte squadre rivali. Anche questo è un fattore che Sarri sta considerando con attenzione.

La Lazio ha assicurato all’allenatore la volontà di trattenere tutti i giocatori chiave della rosa. Al momento, l’unico dialogo aperto sul fronte acquisti riguarda il PSV per Tchaouna, ma si tratta di una trattativa ancora alle fasi iniziali.

La situazione dell’Atalanta

Nel frattempo, va registrato l’interesse concreto dell’Atalanta per Sarri, che figura all’interno di una lista ristretta di candidati. La Dea ha valutato Stefano Pioli, ma restano da chiarire alcune complessità fiscali legate al suo attuale contratto in Arabia Saudita. Il nome di Thiago Motta è stato fatto, ma finora senza approfondimenti. La candidatura di Palladino resta in salita, complicata dai rapporti oggi molto tesi con la Fiorentina.

E Igor Tudor? Finché non sarà liberato ufficialmente dalla Juventus, resterà sotto contratto con il club bianconero.

La Lazio spera di potersi inserire in questo intricato scenario per convincere definitivamente Sarri. Intanto, nella giornata di oggi, è previsto un incontro con Marco Baroni.