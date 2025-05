Pedullà: “Le ultime su Gasperini. E per la panchina dell’Atalanta…”

Ultime sulle panchine in Serie A da parte di Alfredo Pedullà: “Per Gasperini vale sempre questo: ha spiegato che con la Roma ha raggiunto accordo e che non ha avuto contatti diretti con la Juventus contrariamente ad alcune interpretazioni delle ultime ore. Nel pomeriggio ha parlato con l’Atalanta che aspettava solo la sua decisione per procedere alla risoluzione. Al netto del corteo in suo onore a Bergamo. Per la panchina dell’Atalanta attenzione a Sarri, con pressing Lazio, Motta, Pioli e defilato Palladino.