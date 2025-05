Scoppia lo scandalo al Roland Garros: “È stato orribile”

Il secondo Slam stagionale continua ad accendere gli animi degli appassionati e a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il Roland Garros 2025 si sta confermando, come da tradizione, un evento ricco di colpi di scena, conferme e sussulti inattesi. L’attesa per l’evoluzione del torneo è altissima, con i big della classifica ATP – da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, passando per Novak Djokovic – pronti a contendersi l’ambito trofeo sul rosso di Parigi. Ma ci sono poi anche le sorprese, come quella di Norrie che ha “steso” Mevdevev al primo turno in un match folle che si è chiuso dopo 5 set.

Tuttavia, il secondo Slam stagionale non è solo sinonimo di grandi match e rivalità affascinanti. Tra un punto spettacolare e una rimonta inattesa, emergono anche episodi che lasciano l’amaro in bocca. Il confine tra passione e inciviltà può diventare sottile, specialmente nei campi secondari, lontani dalle luci della ribalta. È proprio lì, dove spesso regna un’atmosfera più “calda” e meno controllata, che talvolta il tifo oltrepassa i limiti della sportività. E mentre la direzione del torneo si concentra sull’equilibrio del tabellone e sull’efficienza organizzativa, alcune situazioni sembrano sfuggire di mano, mettendo in discussione il rispetto che dovrebbe essere garantito a ogni atleta.

Kecmanovic denuncia: “Mi hanno sputato”

Il protagonista suo malgrado di questo spiacevole episodio è Miomir Kecmanovic, numero 46 del ranking ATP, eliminato in quattro set dal padrone di casa Quentin Halys. Oltre alla delusione per un’occasione sfumata – con numerose palle break non capitalizzate e momenti di discontinuità nel gioco – il tennista serbo ha raccontato un episodio di assoluta gravità. Mi hanno sputato da dietro – ha dichiarato in conferenza stampa, denunciando il comportamento di alcuni spettatori presenti sul Campo 14, uno dei più vicini al pubblico. Kecmanovic ha descritto un clima ostile e tossico: “Era davvero spiacevole giocare. Il pubblico ha sicuramente aiutato Halys, ma questo è stato oltre ogni limite”.

Il serbo ha spiegato come, in campi più piccoli, la vicinanza degli spettatori amplifichi ogni rumore e ogni parola, rendendo l’ambiente molto più difficile da gestire mentalmente. Non sono così vicini da poterti lanciare cose, ma abbastanza per urlarti addosso e sputarti. Questo è oltre: è pura maleducazione – ha aggiunto con amarezza. Alla domanda su come abbia reagito, Kecmanovic ha affermato di aver prontamente segnalato l’episodio agli ufficiali del torneo: “Mi hanno detto che lo avrebbero annunciato al microfono. Ma poi nessuna conseguenza. Non puoi fare nulla, è così la situazione”.