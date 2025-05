Sinner finisce in trappola: l’annuncio spaventa

Nel labirinto di emozioni che è il Roland Garros, Jannik Sinner ha trovato subito la via giusta. L’esordio nel secondo Slam stagionale per il numero uno del mondo è stato tutt’altro che banale.

La vittoria in tre set su Arthur Rinderknech, n.75 ATP, non è stata priva di ostacoli, soprattutto nel terzo parziale, ma il campione di Sesto Pusteria ha saputo girare l’inerzia del match a suo favore con la consueta freddezza. Dopo due set gestiti con un controllo quasi chirurgico, Sinner ha rischiato grosso nel terzo, finendo sotto 0-4 e poi 2-5. Ma quando il francese, spinto dal pubblico di casa, sembrava in grado di allungare l’incontro, è emersa la versione più spietata dell’altoatesino. Un contro-break ha riacceso le speranze, poi cinque giochi consecutivi hanno spento qualsiasi sogno di rimonta di Rinderknech.

Il 6-4 6-3 7-5 finale ha sancito non solo il passaggio al secondo turno, ma anche un traguardo di grande prestigio: la quindicesima vittoria consecutiva nei tornei del Grande Slam, un dato che colloca Jannik in un club davvero esclusivo. Reduce dai trionfi agli US Open e agli Australian Open, Sinner non perde in uno Slam da Wimbledon 2024, quando si arrese a Medvedev. Un cammino impressionante che lo pone tra i dominatori della nuova generazione e lo conferma come il riferimento assoluto del tennis attuale. Il turno successivo, superato senza troppi patemi, lo ha visto opposto a Richard Gasquet.

Ambesi avverte: “Il tabellone di Sinner è pieno di trappole”

Se i numeri raccontano un dominio, lo scenario che si apre davanti a Sinner al Roland Garros 2025 non è privo di incognite. A sottolinearlo è stato Massimiliano Ambesi durante l’ultima puntata di TennisMania, programma sportivo molto seguito dagli appassionati del circuito. L’esperto ha analizzato la sezione di tabellone in cui è stato inserito l’altoatesino, individuando diversi potenziali ostacoli. A questo giro il percorso sembra più impegnativo – ha affermato Ambesi – Lehecka ha vinto bene con Thompson. Se parliamo di densità di giocatori nel tabellone, lo spicchio di Sinner è interessante. Non dimentichiamo che ci sono anche Rublev e Fils in rotta di collisione. Sarà un cammino impegnativo, perché sedicesimi e ottavi si annunciano turni non agevoli. Sono partite impegnative.

Un monito chiaro che smorza parzialmente l’entusiasmo per l’avvio convincente e ricorda che il Roland Garros è torneo complesso, spesso crudele con chi parte favorito. I prossimi impegni diranno molto delle reali possibilità di Jannik Sinner di andare fino in fondo, in una corsa che già si preannuncia avvincente, con un Carlos Alcaraz altrettanto deciso a mettere le mani sulla Coppa dei Moschettieri.