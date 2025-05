Ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan

L’AC Milan ha annunciato ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri, segnando così un il suo ritorno a San Siro come allenatore del Milan quasi 12 anni dopo l’esonero della sua prima esperienza.

La scelta di Tare

Allegri è una precisa scelta del neo direttore sportivo Igli Tare che, dopo aver sondato la disponibilità di Vincenzo Italiano, ha scelto il tecnico toscano per riportare in alto il Milan. Il livornese arriva al Milan dopo aver sfiorato la panchina del Napoli. Infatti, Allegri era promesso sposo del Napoli in caso di addio di Antonio Conte. La scelta, a sorpresa, del tecnico salentino di rimanere in azzurro ha sparigliato le carte lasciando la Juventus senza il suo candidato unico e ideale e liberando Allegri per un clamoroso ritorno al Milan, il club che per primo aveva creduto in lui come allenatore vincente da big.

Il palmares

Nel 2010 era approdato per la prima volta al Milan, dove ha vissuto una stagione d’esordio memorabile, guidando la squadra alla conquista del 18º Scudetto della storia rossonera, a cui ha fatto seguito la vittoria della Supercoppa Italiana 2011. Dopo l’esperienza milanista, è passato alla Juventus, dove ha ottenuto successi straordinari: 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane tra il 2014 e il 2019, e poi ancora dal 2021 al 2024 vincendo una Coppa Italia.