Comunicato del Napoli sul rinnovo di Juan Jesus: “Juan Jesus in azzurro anche per il prossimo campionato. Il Napoli ha esercitato il diritto di opzione e ha prolungato il contratto del difensore azzurro per la stagione 2025/26“. Questo il comunicato con cui il club neo campione d’Italia ufficializza la permanenza del difensore anche per la prossima stagione.