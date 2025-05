Ufficiale: Raffaele Palladino non è più l’allenatore della Fiorentina

Dopo le voci dei giorni scorsi e nonostante il contratto rinnovato meno di un mese fa, Raffaele Palladino e la Fiorentina si separano. Il tecnico ha risolto il contrato con la società toscana dopo che erano emersi problemi e dissidi con la dirigenza sulla visione del futuro. Il tecnico campano, nonostante le conferme arrivate da direttore sportivo Pradè e dal presidente Commisso, non era evidentemente in linea con la società e ha deciso di lasciare il club. Chiude la sua esperienza dopo una sola stagione in cui ha raccolto 65 punti (miglior punteggio delle ultime stagioni viola), essere arrivato in semifinale di Conference League e aver conquistato la qualificazione alla prossima Conference col 6° posto in campionato.

Che la separazione sia stata tutt’altro che amichevole lo conferma anche la freddezza con cui il club, pochi minuti fa, ha comunicato la separazione dal tecnico di Mugnano di Napoli: