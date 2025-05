Commozione Sinner, l’addio è definitivo: resta senza parole

Jannik Sinner non sbaglia un colpo. Anche il secondo turno del Roland Garros si chiude con una vittoria netta per il numero uno del mondo, che regola Richard Gasquet con il punteggio di 6-3 6-0 6-4.

Una prestazione solida, costante, senza sbavature, che conferma quanto l’altoatesino stia trovando continuità e brillantezza con l’avanzare del torneo. Al terzo turno, lo attende ora il ceco Jiri Lehecka, un avversario insidioso, ma ampiamente alla portata del fuoriclasse italiano. La partita contro Gasquet si è disputata in un’atmosfera particolarmente intensa: tutto il pubblico francese, consapevole dell’ultima presenza del proprio beniamino sul palcoscenico di Parigi, ha accolto con grande affetto l’ingresso in campo di Richard Gasquet, dimostrando al contempo grande sportività nei confronti di Sinner.

Il tifo, acceso sì, ma corretto, ha accompagnato un match che per lunghi tratti ha visto l’azzurro dominare, imponendo il proprio ritmo e sfruttando appieno la superiorità atletica e tecnica. Nonostante il punteggio severo, la partita ha avuto un valore simbolico altissimo, tanto da trasformarsi in un momento di grande commozione alla fine. Il tennis francese, e non solo, ha infatti salutato uno dei suoi interpreti più raffinati e longevi. E lo ha fatto con il rispetto e la partecipazione che eventi del genere meritano.

L’omaggio di Sinner a Gasquet: “Faccio fatica a parlare”

È stato Richard Gasquet, 38 anni, ad annunciare prima del torneo che il Roland Garros sarebbe stato il palcoscenico della sua ultima recita. E proprio sul centrale parigino, davanti al suo pubblico, ha concluso una carriera iniziata nel 2002 con la sua prima vittoria all’Open di Francia, quando Jannik Sinner aveva appena un anno. A rendere speciale l’addio ci ha pensato proprio Sinner, con parole che hanno colpito per sincerità e rispetto. Alla fine del match, il numero uno al mondo si è fermato a lungo sul campo per partecipare a una piccola cerimonia organizzata dagli organizzatori del torneo e ha preso il microfono per rendere omaggio al collega. Faccio fatica a parlare e a trovare le parole – ha esordito, visibilmente emozionato, prima di proseguire – Abbiamo un ottimo rapporto fuori dal campo, anche se apparteniamo a generazioni diverse. Questo è il tuo momento, congratulazioni per l’incredibile carriera a te, alla tua famiglia e al tuo team.

Sinner ha voluto sottolineare anche l’importanza del contesto umano dietro a una carriera così lunga e brillante: “Senza delle grandi persone così attorno, non è possibile fare una grande carriera come la tua. Tutti si ricorderanno di te dopo il ritiro, congratulazioni anche per la persona che sei e ti auguro il meglio per il resto della vita.” Gasquet, visibilmente commosso, ha ringraziato Sinner e il pubblico francese, restituendo i complimenti: “Voglio ringraziarti per essere rimasto qua e per le tue parole. Complimenti anche per la carriera che stai già costruendo, nonostante la giovane età.” Parigi ha così celebrato con il cuore un campione che ha sempre fatto del talento e dell’eleganza il proprio marchio. E Sinner, con il suo gesto, ha dimostrato ancora una volta che il rispetto tra campioni è la vera essenza del tennis.