Gamer over Sinner, al Roland Garros è già un caso

Il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 prosegue spedito, come auspicato più o meno da tutti. Tuttavia è scoppiato un caso che ha coinvolto il campione italiano e numero uno del mondo.

Dopo aver archiviato il primo turno contro Arthur Rinderknech senza lasciare set per strada, l’altoatesino ha replicato nel secondo round contro Richard Gasquet, dominando con autorità anche il match d’addio del veterano francese. Il punteggio di 6-3, 6-0, 6-4 è stato netto, la prestazione convincente, e ora Sinner si prepara al terzo turno dove ad attenderlo ci sarà il ceco Jiri Lehecka, un avversario solido e in crescita, già noto nel circuito per la sua intensità e il buon rendimento sulla terra.

Quello che impressiona di più, però, non è soltanto il livello tecnico e fisico ritrovato da Sinner dopo la lunga pausa forzata a inizio stagione, ma la tranquillità con cui sta affrontando il torneo. A Parigi si muove con la serenità di chi sa di avere alle spalle una squadra solida, una routine precisa e uno stato mentale lucido, ben gestito dai suoi due allenatori: Simone Vagnozzi e Darren Cahill. In un torneo spesso segnato da tensioni, pressioni e attenzione mediatica, Sinner si distingue per compostezza e capacità di restare ancorato al presente. E se da un lato le sue partite offrono spettacolo e sostanza, dall’altro non mancano episodi curiosi e piccoli momenti capaci di conquistare il pubblico anche fuori dal campo.

Cahill celebra Sinner dopo la vittoria: “Forza Luigi”

L’episodio è veramente esilarante e a metterlo in scena è stato Darren Cahill, da sempre figura carismatica e ironica nel team del numero 1 del mondo. In una storia condivisa sui social, il coach australiano ha scherzato sull’outfit di Sinner al Roland Garros, facendo un paragone che ha subito fatto il giro del web. Cahill ha pubblicato una foto che accosta Jannik Sinner a Luigi, il celebre fratello di Super Mario. Colori alla mano – maglia verde, colletto bianco, pantaloncini blu e cappellino – la somiglianza è in effetti sorprendente. A corredo dell’immagine, la scritta “Forza Luigi”, accompagnata da una faccina sorridente. Un gesto semplice, ma carico di affetto, che ha confermato ancora una volta il clima disteso e complice che regna all’interno del team Sinner.

La tenuta sfoggiata da Sinner, disegnata appositamente da Nike per questo Slam, ha diviso il pubblico: c’è chi l’ha trovata originale e vintage, chi invece l’ha criticata per eccesso di fantasia. Ma la reazione di Cahill ha riportato tutti sul terreno del sorriso, celebrando l’unicità del campione italiano anche dal punto di vista dello stile. Il pubblico ha apprezzato la leggerezza del gesto e Sinner, da parte sua, ha accolto la provocazione con un sorriso. Chissà che, dopo aver stregato la terra rossa con il suo tennis, “Luigi” non possa davvero firmare un colpo memorabile. Di certo, quella a cui tutti non vorremmo arrivare è la schermata Game Over…