Infantino assisterà alla finale di Champions tra PSG e Inter

Tutto pronto per la finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma questa sera a Monaco di Baviera. Saranno tante le istituzioni del mondo del calcio presenti in Germania. Tra questi, sulle tribune a Monaco, ci sarà anche Gianni Infantino, presidente della FIFA. Precedentemente per Inter-Barcellona aveva guardato la partita sul cellulare in una pausa degli incontri con Trump alla Casa Bianca. Infantino ha un rapporto importante anche con diverse bandiere nerazzurre: è stato infatti molto vicino a Evaristo Beccalossi durante il suo complicato periodo di salute.