Inter, Inzaghi: “Futuro? Ora troppa amarezza ne parlerò con la società”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ha parlato così dopo il ko in finale di Champions League: “Sono orgoglioso per il percorso dei ragazzi, stasera il Psg ha meritato di vincere la partita e la champions. Dovevamo essere più bravi stasera ma non ce l’abbiamo fatta. Sconfitta brutta, ci dispiace ma non cancella l’intero percorso che abbiamo fatto, sono stati più bravi e hanno meritato. Zero titoli sì, ma bravissimi lo stesso”.

Inzaghi sul futuro

Così sul futuro: “Vedremo nei prossimi giorni con la società. Dopo la seconda finale persa in 3 anni c’è troppa amarezza. Ci sarà tempo per parlarne con la mia società. Sono sempre con noi. Anche loro stanno provando delusione e amarezza ma sono sempre presenti“.

Sui singoli

Perché cercavate sempre Sommer: “Nel primo tempo non abbiamo giocato tecnicamente come sappiamo, quando abbiamo calciato con Sommer loro arrivavano sempre prima. Una volta preso il gol sono aumentate le distanze e è venuto questo risultato largo. Dovevamo fare meglio“.

Perché Frattesi non è entrato: “Davide avrebbe meritato di giocare un pezzetto di finale, ma ho messo Zalewski con Lautaro sotto Thuram e a quel punto Calhanoglu e Bisseck sono stati due cambi forzati. Eravamo sotto di tre gol e ho preferito non metterlo in campo“.