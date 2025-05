Inter, l’ultimo atto: stasera c’è il PSG. Tutti disponibili per Inzaghi, le ultime sull’undici

Tutto pronto per la finale di Champions League tra il PSG e l’Inter. Simone Inzaghi avrà tutti a disposizione per l’ultimo atto della massima competizione europea. Ripartirà dal 3-5-2 con Sommer tra i pali, Pavard, Acerbi e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. Sugli esterni spazio a Dumfries, in mezzo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Il tandem d’attacco sarà formato da Thuram e Lautaro Martinez.

La probabile formazione contro il PSG

Sommer;

Pavard, Acerbi, Bastoni;

Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;

Thuram, Lautaro

Inter, Inzaghi: “Voci sul mio futuro? Dopo la finale parleremo con la società”

Nel Media Day ad Appiano Gentile, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, in vista della finale di Champions League. “Da allenatore sono passati due anni, in me però c’è una grande emozione. Abbiamo fatto un grande lavoro ma ci manca l’ultimo passo per coronare un grande sogno. Da oggi ci prepareremo al meglio, abbiamo finito da poco un campionato che ci ha lasciato qualcosa da ricordare. Normale che ci sia un po’ di sofferenza, però è giusto fare i complimenti al Napoli per un campionato che si è giocato fino alla fine. Ma parlare di altro in questa sede è inopportuno, vi chiedo di parlare solo di quanto succederà sabato”.