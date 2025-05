Inter, Marotta prima della finale: “Emozione straordinaria. Pellegrini, presidente straordinario”

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, a pochi minuti dall’inizio della finale di Champions League ha parlato della serata importantissima che vivrà la società nerazzurra: Ecco una versione più scorrevole e originale del testo, mantenendo il significato e il tono emotivo: “Senza dubbio, è un’emozione straordinaria vivere l’appuntamento più importante dell’anno. È naturale che ci sia un’enorme partecipazione da parte dei nostri tifosi: il loro calore è parte integrante di questa serata speciale“.

Che uomo era Ernesto Pellegrini?

“Prima di tutto, era un grande appassionato di sport, un presidente straordinario, ma soprattutto una persona eccezionale, sempre pronta ad aiutare gli altri. Per me è stata una perdita personale: lo consideravo un punto di riferimento, ci vedevamo spesso. Se ne va uno degli ultimi grandi dirigenti del passato“.

Cosa è cambiato rispetto a Istanbul?

“Sette degli undici titolari di oggi erano già in campo a Istanbul. In questi due anni hanno maturato esperienza, affrontando le migliori squadre d’Europa, e sono cresciuti tantissimo anche come professionisti. Li vedo cambiati, più consapevoli, e sono certo che oggi disputeremo una grande partita contro un avversario molto forte“.

Oaktree si aspettava un risultato del genere al primo anno?

“Non parlerei di sorpresa, ma sicuramente non si aspettavano un risultato così straordinario fin da subito. Sono qui stasera, come sempre, con una presenza costante ma discreta. Non interferiscono, anzi: la loro è una presenza rassicurante. Questo traguardo è il frutto del lavoro di tutti, e oggi possiamo essere davvero orgogliosi“.