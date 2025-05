PSG-Inter 5-0, sconfitta umiliante per i nerazzurri in finale di Champions League

Termina con un roboante e umiliante 5-0 la finale di Champions League tra PSG e Inter. La sconfitta più pesante della storia della finale di Champions con i nerazzurri mai in partita e i parigini che hanno dominato dal 1′ al 90′ con l’arbitro Kovacs che non ha concesso recupero. In gol Hakimi, Doué(doppietta), Kvaratskhelia e Mayulu.

Le formazioni ufficiali della finale di Champions League

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Inter sotto 2-0

8 minuti subito PSG pericoloso. Punizione tagliata di Vitinha, sulla quale non arriva Marquinhos. Senza esito anche il successivo traversone per il capitano dei francesi. 5 minuti e il PSG passa con Hakimi. Imbucata di Vitinha per il taglio alle spalle della difesa di Doué, perfetto l’assist per l’ex nerazzurro che deve solo spingerla in rete con un comodo tocco di destro a porta vuota. Al 21′ raddoppio PSG con Doué. Ripartenza micidiale della squadra di Luis Enrique, avviata da Kvaratskhelia, poi Dembele allarga sul numero 14 che calcia trovando la deviazione decisiva di Dimarco. Ci prova Thuram da sviluppi di corner. Sul corner calciato verso il secondo palo da Calhanoglu il numero 9 prende il tempo a Kvaratskhelia ma di testa non inquadra la porta. Kvara sfiora il tris al 48′. Colpo di testa perentorio dell’ex Napoli, sul corner calciato da Dembele. Non ci sarebbe potuto arrivare Sommer.

PSG-Inter 5-0: umiliazione

Ancora Kvara al 51′. L’ex Napoli non sfrutta l’ennesima chance per segnare, calciando fuori col sinistro da ottima posizione. 4 minuti e ci prova Barella. Sugli sviluppi del corner successivo si coordina per concludere il numero 23 interista, murato da Marquinhos. 3-0 ancora Doué. Dembele avvia l’azione di tacco, Vitinha rifinisce in verticale per il destro piazzato del numero 14 sul quale non riesce ad arrivare Sommer. 4-0 Kvara. Notte fonda per l’Inter, colpita ancora in contropiede: Dembele verticalizza per il georgiano che si invola e col sinistro la piazza alle spalle di Sommer. 5-0 Mayulu al 87′. Diventano cinque le reti dei francesi: palla dentro di Barcola per il taglio del giovane centrocampista, a segno col sinistro sull’uscita di Sommer. Finisce 5-0 prima Champions League per il PSG. Per i parigini è Triplete.