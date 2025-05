PSG, pericoli Kvara e Dembélé per l’Inter: le possibili scelte di Luis Enrique

Manca pochissimo per la finale di Champions League tra il PSG e l’Inter. Luis Enrique si affiderà ai suoi uomini migliori per centrare l’obiettivo dichiarato della proprietà ormai da diversi anni. Il tecnico spagnolo si affiderà al 4-4-2 con Donnarumma tra i pali, Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes in difesa. Vitinha e Fabian Ruiz agiranno in mezzo al campo, con Joao Neves e Douè sugli esterni. Pochi dubbi in avanti dove ci saranno Dembelé e Kvaratskhelia.

La probabile formazione del PSG

Donnarumma;

Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes;

Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Douè,

Dembelé, Kvaratskhelia

PSG, Luis Enrique: “Inter più esperta di noi”