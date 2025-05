Roma, da Ranieri a Gasperini: una nuova era giallorossa

E’ tutto pronto per il cambio della guardia in casa Roma: dopo l’incontro a Firenze alla presenza di Ranieri e Ghisolfi, e nonostante gli interessamenti dalla Juventus, Gian Piero Gasperini ha deciso di rispettare la parola data ai giallorossi e di accettare l’offerta del club capitolino. Un ricco triennale con l’obiettivo di riportare in alto la squadra della Capitale. Soprattutto in Champions League.

Dopo nove stagioni e una Europa League, il tecnico di Grugliasco saluterà l’Atalanta nonostante un contratto in essere fino al 2026 e con l’AD Percassi e il DS D’Amico che le hanno provate tutte per convincerlo a rimanere. Una nuova era anche in casa nerazzurra inizierà nelle prossime settimane con diversi profili monitorati dalla dirigenza orobica.

Gasperini-Roma: triennale per l’allenatore

Da Claudio Ranieri, l’artefice dei miracoli, a Gian Piero Gasperini: la Roma dei Friedkin vuole tornare a essere protagonista in Italia e anche in Europa League con l’obiettivo di riportare un trofeo internazionale nella bacheca del club giallorosso dopo la conquista della Conference League nel 2022 contro il Feyenoord.

È partita dunque la missione per risolvere il contratto che lo lega all’Atalanta per poi firmare un triennale con la Roma: qualche giorno di pazienza prima degli annunci ufficiali, con lo stesso Gasperini che ha comunicato alla Dea la sua voglia di cambiare aria e con la dirigenza immediatamente al lavoro per ricercare il suo erede.

Gasperini saluta l’Atalanta dopo 9 stagioni: rifiutato il rinnovo

L’Atalanta ha fatto di tutto per provare a trattenerlo proponendo dopo la fine del campionato un ulteriore anno di contratto che avrebbe allungato la durata fino al 2027 con l’obiettivo di proseguire insieme un percorso iniziato nove anni fa e che ha portato il club del presidente Percassi ai vertici del calcio europeo.