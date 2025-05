Torneo Apertura, la finale Huracan-Platense su SI

L’Huracan per tornare a festeggiare dopo 52 anni. Il Platense per il primo storico titolo nazionale dopo la sconfitta in finale di Copa de La Liga due anni fa. Una finale storica. Una finale che potrete seguire in diretta su Sportitalia. Una sfida che si disputerà all’Estadio Unico Madre de Ciudades e che vedrà affrontarsi le due grande sorprese di questo Torneo Apertura.

Il percorso

Partite come outsider si ritrovano ora una contro l’altra nell’ultimo atto della competizione. Con O’Globo che ha chiuso quarto nella fase regolare e i Los Calamares che sono partiti addirittura dal 6 posto. Un percorso eroico per entrambe e che le ha viste superare ostacoli incredibili. Da una parte i ragazzi di Kudelka hanno prima sconfitto 3-2 il Deportivo Riestra per poi eliminare il favorito Rosario Central grazie alla rete di Mazzantti. Centrando poi la finale nel penultimo atto vinto ai rigori contro l’Independiente. Dall’altra parte il Platense ha fatto pure meglio. I serie tre successi in trasferta contro Racing, 0-1 al Cilindro, contro il River Plate, ai rigori al Mas Monumental e infine espugnando 0-1 anche il Nuevo Gasometro eliminando il San Lorenzo. Chi per tornare a festeggiare per la sesta volta, chi per festeggiare per la prima. Huracan e Platense per alzare al cielo di Santiago del Estero il trofeo del Torneo Apertura. Una finale da vivere qui, in esclusiva su Sportitalia.