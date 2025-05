UFFICIALE Ajax, Heitinga è il nuovo allenatore

L’Ajax ha raggiunto un accordo con John Heitinga riguardo al suo trasferimento ad Amsterdam in qualità di allenatore. Heitinga ha firmato un contratto come allenatore principale dell’Ajax fino al 30 giugno 2027. Marcel Keizer sarà il suo assistente e firmerà un contratto della stessa durata. Di seguito le prime parole ai canali ufficiali dei lancieri: “Sono incredibilmente entusiasta di iniziare. Gli ultimi anni in Inghilterra mi hanno fatto molto bene. Ho potuto crescere al fianco di David Moyes e Arne Slot, avendo anche l’opportunità di osservare da vicino il funzionamento di due grandi club”.