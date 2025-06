Caos a Parigi dopo la vittoria del PSG: 2 morti e 320 arresti

Caos nella notte a Parigi dopo la vittoria del PSG in finale di Champions League contro l’Inter per 5-0. Come conferma l’ANSA, almeno due persone hanno perso la vita e 559 sono state fermate (per 320 i provvedimenti sono stati trasformati in arresto) a Parigi e nel resto della Francia in una notta di scontri e violenze nel dopo partita di finale di Champions League. Lo rende noto la polizia. Pesante il conto a fine nottata anche nel resto del paese, con un’auto che ha investito i passanti a Grenoble ferendo gravemente 2 persone e un ragazzo di 17 accoltellato e ucciso a margine dei festeggiamenti a Dax.

La polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni e in qualche caso di granate anti-accerchiamento quando l’assalto di bande di fan scatenati si faceva più minaccioso. Nove agenti sono rimasti feriti, secondo il conto del ministero. Dei 559 fermi, 491 sono avvenuti nella sola Parigi, 320 sono stati trasformati in arresto, 245 dei quali a Parigi, ha spiegato il ministero. Proprio il ministro è finito nel mirino dell’opposizione per aver definito “barbari” coloro scesi in strada a Parigi per “compiere reati”, al contrario dei tifosi “entusiasti”.