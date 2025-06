Champions League, la definitiva classifica marcatori: vincono in due. L’elenco completo

Dopo la finale di Champions League di ieri, ecco la definitiva classifica marcatori della massima competizione europea. A pari punti la vincono Serhou Guirassy del Borussia Dortmund e Raphinha del Barcellona. Nulla da fare per Lautaro Martinez che già prima della finale aveva un distacco importante dai primi due della classifica.

Classifica marcatori

13 gol: Guirassy, Borussia Dortmund

13: Raphinha, Barcellona

11: Kane, Bayern

11: Lewandowski, Barcellona

9: Lautaro Martinez, Inter

8: Dembele, PSG

8: Vinicius Junior, Real Madrid

8: Haaland, Manchester City

7: Mbappé, Real Madrid

7: Pavlidis, Benfica

7: David, Lilla

7: Alvarez, Atletico Madrid

6: Gyokeres, Sporting

6: Saka, Arsenal

6: Griezmann, Atl. Madrid

6: Wirtz, Bayer Leverkusen

6: Gimenez, Feyenoord/Milan

5: Olise, Bayern

5: Adeyemi, Borussia Dortmund

5: Rodrygo, Real Madrid

5: Yamal, Barcellona

5: Lookman, Atalanta

4: Havertz, Arsenal

4: De Ketelaere, Atalanta

4: Pulisic, Milan

4: Vlahovic, Juventus

4: Kokcu, Benfica

4: Akturkoglu, Benfica

4: Rogers, Aston Villa

4: Thuram, Inter

4: Calhanoglu, Inter

4: Nuno Mendes, PSG

4: Rice, Arsenal

4: Gittens, Bor. Dortmund

4: Salah, Liverpool

4: Sesko, Lipsia

4: Maeda, Celtic

Pallone d’oro 2025: ecco i nomi dei favoriti

Dopo la finale di Champions League di ieri sera, la stagione calcistica dei club è giunta al termine. E si inizia già a speculare su quello che potrebbe essere il prossimo vincitore del Pallone d’Oro. Si tratta di un riconoscimento di enorme importanza in ambito internazionale, dal momento che va a decretare quello che è stato il miglior calciatore della stagione. Non in senso assoluto, ma in base al rendimento di una annata precisa. A votare è in tal senso una giuria di esperti composta da giornalisti delle prime 100 Nazioni del ranking UEFA.

Rishiano di rimanere fuori dalla lista dei favoriti i vari Mbappè, Bellingham e Vinicius del Real Madrid. Questi tre calciatori, pur avendo disputato delle buone annate a livello personale, potrebbero seriamente pagare una annata da dimenticare per i galacticos. E’ noto, infatti, che la Champions League ha un peso enorme nelle valutazioni. Per lo stesso motivo, dunque, potrebbe essere escluso anche Kane, che ha vinto la Bundesliga ma che in Europa è stato eliminato con il Bayern.

Attenzione a Yamal del Barcellona, che ha disputato una stagione strepitosa così come Mohamed Salah. Con il Liverpool ha dominato in Premier League, campionato tenuto enormemente in considerazione in ambito internazionale, e si tratta di una annata da 33 gol e 23 assist. Nessuno come lui. Attenzione, però, alla sorpresa Inter.

Nella lista c’è anche Ousmane Dembele del PSG, che mai come in questa stagione è stato decisivo.