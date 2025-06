Cremonese promossa in Serie A

Vince 3-2 a La Spezia la Cremonese e centra così a distanza di 2 anni dalla retrocessione in Serie B la promozione in Serie A. A decidere la gara le reti di De Luca(doppietta) e Collocolo. Nel finale lo Spezia prova a riaprire il match con i gol di Esposito e Vignali, poi espulso al 94′. Termina in 10 la gara anche la Cremonese. Rosso per Nasti.

Spezia-Cremonese 2-3, i gol

Vantaggio al 25′ di De Luca per gli ospiti. Lancio lungo da parte di Vazquez, si addormenta la difesa dello Spezia che non legge il movimento in profondità del centravanti grigiorosso. Gori esce in ritardo e De Luca la mette in fondo al sacco con la punta del piede. 0-2 al 63′ con Collocolo. Mischia furibonda sugli sviluppi di un calcio d’angolo, anche stavolta la difesa dello Spezia è troppo ferma e Collocolo fa 0-2 chiudendo virtualmente i giochi. Ancora De Luca, al 79′ fa 0-3. Tutto è nato da una grande giocata di Azzi che, saltato il neo entrato Reca, costringe Gori al miracolo. Si addormenta ancora una volta la difesa dello Spezia e De Luca va 0-3 a porta vuota. A 5 dalla fine Francesco Pio Esposito prova a riaprirla. Da grande attaccante il bomber approfitta del primo vero errore della retroguardia della Cremonese e fa 1-3. 60 secondi e Vignali fa 2-3. Super giocata sull’asse Esposito-Kouda, la difesa della Cremonese non si accorge dell’arrivo dalla retrovie di Vignali ed è 2-3. Espulso Vignali al 95′. Intervento a palla lontana su Folino. L’esterno lascia il campo furioso e urlando contro i componenti della panchina della Cremonese. In pratica il gioco è fermo da 3 minuti e mezzo. Rosso anche per Nasti al 99′. Finsce 2-3, Spezia che resta in Serie B. Cremonese in Serie A.